بينيتيز يعيد نيوكاسل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

نجح المدرب الإسباني رافايل بينيتيز في رهانه وأعاد نيوكاسل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عقب الفوز على بريستون 4-1 يوم الاثنين في المرحلة الرابعة والاربعين من دوري الدرجة الأولى.

وضمن نيوكاسل إنهاء الموسم في المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 88 نقطة بفارق 9 نقاط أمام ريدينغ الثالث قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

وكان بينيتيز استلم تدريب نيوكاسل في مارس 2016 في آخر 10 مباريات في الدوري وعلى الرغم من عدم خسارته في ست مباريات على التوالي لم يتمكن في النهاية من انقاذه من شبح الهبوط.

ولحق نيوكاسل ببرايتون المتصدر والذي كان أول الصاعدين منتصف أبريل الحالي.

ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز، وتخوض الفرق من الثالث إلى السادس ملحقا خاصا لتحديد الفريق الثالث.

وتهبط في المقابل ثلاثة فرق في الاتجاه المعاكس.

وتحتل فرق سوانزي سيتي (31 نقطة) وميدلزبره (24) وسندرلاند (21) المراكز الثلاثة الاخيرة على التوالي في ترتيب الدوري الممتاز قبل ست مراحل من نهاية البطولة.