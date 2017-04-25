فينغر: أرسنال جاهز للقتال من أجل مقعد أوروبي

قال المدرب أرسين فينغر إنه يتعين على أرسنال اللعب بثبات في المباريات السبع المتبقية له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إذا ما أراد التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.



ويحتل أرسنال المركز السابع بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي الرابع الذي لعب مباراة أكثر منه.



وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي قبل استضافة ليستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز 15 حاليا يوم الاربعاء يتعين علينا القتال بجنون للفوز بالمباريات.



وقاد فينغر فريقه لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في كل موسم منذ توليه المسؤولية في 1996.



وقال فينغر: الباب مفتوح لكن الامر يتطلب ثباتا في المستوى، ولا يزال الأمر ممكنا لكننا نحتاج إلى مسيرة مثالية، يتعين علينا المحافظة على رغبتنا وتعطشنا في كل مباراة.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الاثنين أن أولمبيك مرسيليا الفرنسي يتطلع للتعاقد مع اوليفييه جيرو مهاجم أرسنال في نهاية الموسم، لكن فينغر قال إنه لم يسمع بهذه الانباء وان اللاعب الدولي الفرنسي وقع عقدا في يناير يبقيه في ملعب الإمارات حتى 2020.



وأوضح : لم يفاتحني أحد من مرسيليا في الموضوع. نرغب في الابقاء على اوليفييه جيرو.



ولم يذكر المدرب البالغ من العمر 67 عاما الذي ينتهي عقده مع أرسنال في نهاية الموسم أي تفاصيل عن مستقبله لكنه قال إنه يدرس خيارات أرسنال للتعاقد مع لاعبين للموسم المقبل.



وأضاف: بالطبع أعمل حتى اخر يوم في الموسم لترتيب الأمور الحالية والمستقبلية، ما سيحدث لي يأتي في المرتبة الثانية. مستقبل النادي هو الأكثر أهمية.



وبعد مواجهة ليستر سيحل أرسنال يوم الأحد ضيفا على توتنهام صاحب المركز الثاني.