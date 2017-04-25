لام يتمنى ختام موسم "جيد جداً" في برلين

أعرب فيليب لام قائد فريق بايرن ميونخ عن أمله في التتويج مع الفريق بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم بالتأهل والفوز في النهائي المقرر بالعاصمة برلين وذلك في آخر مباراة للاعب الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم.



وقال لام الذي يستعد فيه بايرن للمواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بعد غد الأربعاء في الدور قبل النهائي لبطولة الكأس: نهائي مثل هذا ، سيشكل ختاما رائعا للغاية لمسيرتي.



وفي حالة تأهل بايرن وفوزه في النهائي المقرر بالاستاد الأولمبي في برلين في 27 مايو المقبل ، سيكون اللقب هو السابع لفيليب لام في بطولة الكأس ، وسيتقاسم بذلك الرقم القياسي لأبرز نجوم البطولة مع باستيان شفاينشتايغر.



وقال لام إنه بعد الخروج من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، بات بإمكان بايرن ميونخ ختام موسم "جيد" بإحراز لقب البوندسليغا، أو ختام موسم "جيد جدا" بإحراز ثنائية الدوري والكأس.



ويبدو بايرن ميونخ قاب قوسين أو أدنى من إحراز لقب البوندسليجا للموسم الخامس على التوالي، حيث يحتاج إلى انتصارين خلال المراحل الأربع المتبقية ليحسم اللقب بغض النظر عن نتائج ملاحقيه.



وقال لام: الآن أمامنا مباراة الدور قبل النهائي بالكأس ، وهي مواجهة نتطلع إليها. دائما ما تشكل مواجهاتنا مع دورتموند مباريات من العيار الثقيل.



وكان لام ، الذي اعتزل اللعب الدولي عقب تتويجه مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل ، قد أعلن في فبراير الماضي قراره بإنهاء مسيرته كلاعب بنهاية الموسم الجاري رغم أنه كان من المفترض استمراره مع بايرن لعام آخر ضمن عقد الأربعة أعوام الموقع مع النادي.