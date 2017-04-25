متعصبون يسخرون من تشابكوينسي: لا تنسوا تعبئة الوقود

أشعل مشجعون متعصبون لنادي كيريسوما البرازيلي الغضب في أنحاء بلادهم بعد هتافاتهم الساخرة من الحادث المأساوي الذي حدث لنادي تشابكوينسي خلال مباراة جمعت الفريقين في البطولة المحلية.

وفقد تشابكوينسي 19 لاعباً بعد حادثة تحطم الطائرة التي أقلته إلى كولومبيا لخوض مباراة كأس سودا أميركانا أمام أتليتكو ناسيونال الكولومبي في نوفمبر الفائت، وأظهرت التحقيقات حول سبب السقوط فراغ خزان الوقود الخاص بالطائرة.

ووفقاً لموقع "قول" بنسخته البرازيلية فإن بعضاً من مشجعي كيريسوما هتفوا خلال المباراة التي جمعتهم بتشابكوينسي "لا تنسوا تعبئة وقود الطائرة" بطريقة تسخر من الحادث الذي أودى بحياة عدد من اللاعبين والجهازين الفني والإداري وبعض الصحافيين.

وقال بيلينيو دي فيلهو رئيس تشابكوينسي: لا يمكن السخرية من هذا الحادث مهما كان حجم التنافس، لأن المنافسة تبقى داخل الميدان ولا يمكن نقلها خارجه، إنه لأمر مؤسف أن يتم السخرية من حادث تسبب بإزهاق العديد من الأرواح، واعتبره عدم احترام لمن رحل عن هذه الدنيا، وحتى أقاربهم المكلومين.

وزاد: سننظر إلى مقاطع الفيديو ونصدر بياناً بعدها، لكن قبل ذلك يجب على كيريسوما منع من ردد تلك الهتافات من دخول ملعب النادي.