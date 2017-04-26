أتليتكو يسقط أمام فياريال قبل خوض ديربي مدريد

استعد أتلتيكو مدريد لمواجهة جاره ريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة على أرضه أمام ضيفه فياريال صفر-1 يوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إسبانيا.

وسجل روبرتو سوريانو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

وتجمد رصيد أتلتيكو الثالث عند 68 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام اشبيلية الذي يستضيف سلتا فيغو يوم الخميس، وبات رصيد فياريال الخامس 60 نقطة.

ويسعى أتلتيكو إلى ضمان المركز الثالث في البطولة للمشاركة مباشرة في دوري أبطال أوروبا، لكن بخسارته أمام فياريال فقد الأمل منطقيا بإحراز اللقب كونه يتخلف بفارق 8 نقاط عن برشلونة وريال اللذين يتواجهان الأربعاء مع أوساسونا وديبورتيفو لا كورونيا على التوالي.

وتشارك الفرق الثلاثة الأولى في دوري الأبطال مباشرة، ويخوض الرابع الملحق المؤهل إليها، ويلعب الخامس في بطولة "يوروبا ليغ" مباشرة، ويخوض السادس الملحق.

ويحل أتلتيكو ضيفا على ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو في إعادة لنهائي 2016 و2014 بينهما، على ان تقام مباراة الإياب في التاسع من الشهر الجاري أيضا على ملعب فيسنتي كالديرون.