إيقاف الإنجليزي بارتون 18 شهراً بسبب "المراهنات"

أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جوي بارتون لاعب بيرنلي 18 شهراً، بتهمة خرق القواعد الخاصة بالمراهنات، ومنعه من تعاطي كل ما له علاقة بكرة القدم خلال هذه الفترة.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد أن بارتون (34 عاما) خرق قواعد خاصة بالسلوك المتعلق بالمراهنات، وتم وقفه بمفعول فوري.

واتهم بارتون بالقيام بـ 1260 عملية مراهنة في الفترة الواقعة بين 2006 و2016، والتي لعب فيها لفرق مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد الانجليزيين ومرسيليا الفرنسي ورينجرز الاسكتلندي، كما فرضت عليه غرامة قدرها 30 ألف جنيه استرليني.

وأعرب اللاعب عن خيبة أمله الكبيرة من قسوة هذه العقوبة، وذلك في بيان مطول نشره عبر موقعه الالكتروني الخاص، وأضاف فيه: هذا القرار يرغمني عمليا على تقاعد مبكر من مزاولة كرة القدم، مشيرا إلى ان ما قام به ليس تلاعبا بنتيجة المباريات ولا يشكك بأي شكل من الأشكال في صدقيتي.

وتابع: أقبل انني خرقت القواعد المنظمة للاعبي كرة القدم المحترفين، لكنني أشعر بأن العقوبة هي أقسى مما كانت لتكون عليه بحق لاعبين أقل إثارة للجدل لقد كافحت إدمان المراهنات وزودت الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بتقرير طبي عن مشكلتي.

وأقر اللاعب بأنه راهن على خسارة فرقه المباريات، من دون ان يحدد أي منها، مشيرا إلى ان ذلك تم في المباريات التي لم يشارك فيها.