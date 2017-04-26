الاتحاد الإنجليزي يحقق مع مويس بعد تهديد "الصفعة"

فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا حول ما قاله المدير الفني لنادي سندرلاند ديفيد مويس لإحدى المذيعات وتهديدها بتوجيه صفعة لها.



وحدثت الواقعة محل الاتهام بعد التعليقات التي قالتها مذيعة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في مقابلة مع مويس، عقب تعادل ساندرلاند سلبيا بدون أهداف مع بيرنلي في 18 مارس الماضي.



وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان له يوم الأربعاء: يبدو أن تعليقات مدرب ساندرلاند كانت غير موفقة واشتملت على التهديد وخالفت لوائح الاتحاد



وفقد مويس السيطرة على هدوئه بعد انتهاء المقابلة عندما سألته مراسلة "بي بي سي" عن مستقبلة كمدير فني، وقال مويس: لقد تجاوزتي حدودك قليلا ولهذا عليك أن تحذري.



وأضاف موجها حديثه للمراسلة المذكورة: يمكن أن تتلقي صفعة مني رغم كونك امرأة، كوني حذرة في المرة المقبلة.



واعتذر مويس لمراسلة "بي بي سي" في وقت لاحق واعترف في تصريحات إعلامية أنه ندم على تعليقاته تلك التي قالها في وقت لم يكن فيه بحالته الطبيعية.



وكشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن لدي مويس مهلة حتى الثالث من مايو المقبل للرد على الاتهامات الموجهة له.



ويقبع سندرلاند في مؤخرة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 12 نقطة عن منطقة الأمان، قبل ست مراحل على انتهاء البطولة.