بسبب خسارة فيورنتينا.. إنتر يحتجز لاعبيه في مقر النادي

سيحتجز إنتر الإيطالي لاعبي الفريق الأول في مقر تدريباتهم حتى نهاية الأسبوع بعد الهزيمة "غير المقبولة" أمام فيورنتينا يوم السبت الماضي كما وصفها النادي.



وعبر النادي عن دعمه للمدرب ستيفانو بيولي الذي عرض استقالته كما ذكرت وسائل إعلام محلية بعد انهيار الفريق في الشوط الثاني لتستقبل شباكه أربعة أهداف في 17 دقيقة خلال خسارته 5-4 خارج ملعبه في الدوري.



وقال إنتر في بيان يوم الاثنين: بعد نتيجة مباراة السبت دعا النادي جميع أفراد الفريق الأول للدخول في معسكر يمتد حتى مواجهة نابولي يوم الأحد.

وأضاف: الطريقة التي خسر بها الفريق أمام فيورنتينا غير مقبولة للمشجعين سواء داخل إيطاليا أو خارجها الجميع في النادي في حالة تركيز الآن لبذل أقصى جهد لتحقيق أفضل نتائج وإنهاء الموسم بشكل قوي.



وتعتاد أندية إيطالية على معاقبة اللاعبين بعد مباريات متواضعة بحبسهم في معسكرات تدريبية رغم الانتقادات التي توجه لهذا الأسلوب الذي يشبه عقاب الأطفال في المدارس وقد لا يناسب هذا لاعبين محترفين يتقاضون رواتب كبيرة.