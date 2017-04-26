تشيلسي يستعيد توازنه برباعية في شباك ساوثهامبتون

عزز فريق تشيلسي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي القدم بعدما اكتسح ضيفه ساوثهامبتون 4 -2 يوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.



وتقدم البلجيكي ادين هازارد بهدف لتشيلسي في الدقيقة الخامسة ثم تعادل الأسباني اوريول روميو لساوثهامبتون في الدقيقة 25.



وتكفل المدافع غاري كاهيل بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45 ثم تقمص المهاجم الأسباني دييغو كوستا دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لتشيلسي في الدقيقتين 58 و89.



وفي الوقت بدل الضائع من المباراة أحرز المدافع ريان بيرتراند الهدف الثاني لساوثهامبتون.



ورفع هذا الفوز رصيد تشيلسي في الصدارة إلى 78 نقطة بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام الذي يلتقي غدا الأربعاء مع مضيفه كريستال بالاس، بينما وتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 40 نقطة ليبقى في المركز التاسع.



واستعاد تشيلسي توازنه بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.