شكوك حول مشاركة كاراسكو أمام ريال مدريد

أصبحت مشاركة يانيك كاراسكو جناح أتليتكو مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد الغريم التقليدي ريال مدريد محل شك بعدما أكد النادي إصابته بالتواء في الترقوة خلال الهزيمة 1-صفر أمام فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الثلاثاء.



وشارك فرناندو توريس بدلا من لاعب منتخب بلجيكا في الدقيقة 72 عقب اصطدامه بمدافع فياريال أنطونيو روكافينا بعد 16 دقيقة من اشتراكه بدلا من نيكو غايتان.



وقال أتليتكو في بيان دون أن يحدد المدة التي سيغيب فيها كاراسكو: خضع اللاعب البلجيكي لفحص بالأشعة وأوضح تقرير الطاقم الطبي اصابته بالتواء من الدرجة الأولى في الترقوة.



وقال غابي قائد أتليتكو إنه يخشى أن يغيب زميله عن مباراتي ريال مدريد الأولى باستاد سانتياغو برنابيو في الثاني من مايو والثانية باستاد فيسنتي كالديرون في العاشر من مايو.



وأبلغ غابي محطة كادينا سير الإذاعية: تبدو اصابة كاراسكو سيئة جدا.. لم يستطع تحريك يده. أخشى أنه سيغيب عن مباراتي دوري أبطال أوروبا.



وسجل كاراسكو هدف أتليتكو في التعادل 1-1 مع ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي لتمتد المباراة إلى وقت إضافي وركلات ترجيح تفوق فيها ريال.



وأحرز اللاعب البلجيكي 14 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.



ويحتل أتليتكو المركز الثالث في الدوري برصيد 68 نقطة بعد خسارته أمام فياريال وهي هزيمته الأولى في 13 مباراة بجميع المسابقات والثانية فقط في 2017.