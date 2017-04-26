فيفا يستخدم تقنية الفيديو في مونديال 2018

أكد السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن تقنية الفيديو في التحكيم ستستخدم في كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك للمرة الأولى في البطولة الكروية الأبرز عالميا.

وقال إنفانتينو في الجمعية العمومية السابعة والستين لاتحاد أميركا الجنوبية في سانتياغو: سنستخدم في مونديال 2018 تقنية التحكيم عبر الفيديو لأنه حتى الآن لم نتلق سوى ردود فعل إيجابية.

وتابع: غير مقبول انه في 2017، وفي حين أن الجميع في الملعب أو في المنزل يمكن ان يرى في ثوان ما إذا ارتكب الحكم خطأ أم لا، بينما الشخص الوحيد الذي لا يعرف به هو الحكم نفسه.

وكان استعمال تقنية الفيديو في المباريات الرسمية مدار بحث منذ أشهر، وطبقها الفيفا للمرة الأولى في كأس العالم للأندية باليابان في ديسمبر الماضي، وفي مباراة جمعت منتخبي فرنسا وإسبانيا في 28 مارس الماضي.