باريس سان جيرمان يصعق موناكو بخماسية ثقيلة

صعق باريس سان جيرمان ضيفه موناكو بهزيمة ثقيلة وأطاح به خارج بطولة كأس فرنسا بالتغلب عليه 5 - صفر يوم الأربعاء في المربع الذهبي للبطولة.



وقطع سان جيرمان خطوة جديدة على طريق الدفاع عن لقبه في البطولة بالتأهل إلى المباراة النهائية التي يلتقي فيها فريق آنجيه الذي تغلب على جانجون 2 - صفر مساء الثلاثاء في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.



ورغم تألق موناكو وصدارته للدوري الفرنسي هذا الموسم وتأهله للمربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا تلقى الفريق درسا قاسيا أمام سان جيرمان في مباراة اليوم وودع البطولة صفر اليدين.



على ملعب "بارك دو برنس" أو "حديقة الأمراء" أنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما جوليان دراكسلر وإدينسون كافاني في الدقيقتين 26 و31 .



وفي الشوط الثاني ، أضاف الفريق هدفا ثالثا عبر لنيران الصديقة حيث سجله مباي نجم موناكو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 50 قبل أن يحرز بلايس ماتويدي وماركوس كوريا الهدفين الآخرين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 52 و89 .