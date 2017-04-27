برشلونة يشكو عبدالله آل ثاني بسبب "حثالة كاتالونيا"

قرر نادي برشلونة الإسباني تقديم شكوى ضد الشيخ القطري عبدالله آل ثاني، رئيس نادي ملقا، أمام لجنة مكافحة العنف ولجنة المسابقات الإسبانيية ووحدة نزاهة الدوري الإسباني، بسبب تصريحاته التي نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وقال الشيخ عبد الله آل ثاني عبر "تويتر": حثالة كتالونيا لن يشموا رائحة الدوري بعد تأليف الأكاذيب على المدرب ميتشل مدرب ملقا.



ورد رئيس ملقا بهذه التغريدة التي كتبها باللغة العربية على أحد أنصار برشلونة طالبه بفوز فريقه على ريال مدريد في أخر مباريات مسابقة الدوري الإسباني ليحرم الأخير من اللقب.



وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة أعربت في بيان لها عن استيائها من الكلمات التي تتضمنتها تغريدة رئيس ملقا.



وقال برشلونة في بيانه: إف سي برشلونة يعرب عن رفضه واستياؤه من محتوى التغريدة التي نشرها رئيس ملقا عبدالله آل ثاني، والتي اشتملت على تعبيرات مناهضة لمبادئ اللعب النظيف والأخلاق والقانون التي يجب أن تحكم المنافسة الرياضية.



وعلى ضوء هذا، قرر النادي الكتالوني تقديم شكوى أمام لجنة مكافحة العنف التابعة للمجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، كما سيرفع شكواه أيضا إلى لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم ووحدة نزاهة الدوري الإسباني، حسبما جاء في البيان.



وجاءت تغريدة الشيخ عبدالله آل ثاني بعد يوم واحد فقط من تعليقات ميتشل الساخرة عبر شبكة "أوندا سيرو" الإذاعية، عندما قال: الفرق بيني وبين فالدانو (الذي حرم ريال مدريد من تحقيق لقب الدوري مرتين) أنني أنتمي لريال مدريد أكثر منه بكثير.



وفي حديث أخر مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أكد ميتشل أن ملقا سيفوز على النادي الملكي، وقال: لأن هذا ما تعلمته في ريال مدريد ولأنني لا أستطيع أن أخدع اللاعبين.