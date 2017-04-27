بوكيتينو: توتنهام جاهز لرفع لقب الدوري الإنجليزي

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام إن فريقه جاهز للفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز بعد تقليص الفارق مع تشيلسي إلى أربع نقاط عقب الفوز 1-صفر على كريستال بالاس يوم الأربعاء.



وقبل خمس جولات من النهاية يبدو أن الفوز باللقب هذا الموسم ما يزال ممكنا لتوتنهام الذي سيواجه ارسنال باستاد وايت هارت لين يوم الأحد المقبل.



وبعد طريقة الفوز على بالاس والحصول على النقاط الثلاث كان من الصعب عدم الاتفاق مع المدرب الأرجنتيني الذي حول فريقه الشاب إلى منافس على اللقب.



وقال بوكيتينو، الذي نافس فريقه بقوة على اللقب في الموسم الماضي، للصحفيين: نحن على استعداد للمنافسة هذا الموسم وفي الموسم المقبل سنكون أفضل، وأظهرنا أننا تعلمنا الدرس من الموسم الماضي كفريق. هذا مهم للغاية.



وأضاف: في الموسم الماضي الفريق كان رائعا ولعب بشكل جيد للغاية والتحدي الكبير أمامنا كان التحسن مرة أخرى.



ومنح هدف من كريستيان اريكسن في الدقيقة 78 من تسديدة قوية الفوز لتوتنهام وأسكت المشككين الذين تحدثوا عن أن الهزيمة أمام تشيلسي في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت ستقضي على الفريق.



ولم يقدم توتنهام أفضل أداء لكنه فاز الآن في أخر ثماني مباريات في الدوري ويملك 74 نقطة وهو رقم قياسي للفريق في الدوري الممتاز وسيلعب ضد غريمه أرسنال يوم الأحد وهو يعتقد أنه يستطيع اللحاق بتشيلسي.



وعلى الأقل ضمن الفريق المشاركة في تصفيات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وإنهاء الموسم متقدما على أرسنال للمرة الأولى في 22 عاما رغم أن بوكيتينو قال إنه لا يفكر في ذلك قبل مواجهة يوم الأحد.



وأضاف: لا نفكر في إنهاء الموسم قبل أرسنال. هدفنا هو محاولة تقليص الفارق مع تشيلسي مرة أخرى والتفكير في أشياء أكبر من إنهاء الموسم قبل أرسنال فقط، والآن قلصنا الفارق إلى أربع نقاط لكن كل فوز ليس لإرسال رسالة إلى تشيلسي. بعد كل فوز أهم شيء لنا هو زيادة ثقتنا.



وتابع: الفوز بالبطولات الكبيرة وتحقيق إنجازات كبيرة هكذا يجب أن يكون تفكيرنا. يجب أن تفكر في أحلام أكبر. أحلام أكبر هذا ما يهم بالنسبة لنا.