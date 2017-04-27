توتنهام يتجاوز كريستال بالاس بصعوبة ويزيد الضغط على تشيلسي

تخلص توتنهام سريعا من آثار الهزيمة أمام تشيلسي في المربع الذهبي لكأس الإتحاد الإنجليزي واستعاد نغمة الانتصارات بفوز ثمين 1 - صفر على مضيفه كريستال بالاس اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وأنقذت النيران الصديقة فريق أرسنال من فخ التعادل السلبي وقادته إلى فوز ثمين ومتأخر 1 -صفر على ضيفه ليستر سيتي اليوم في المباراة المؤجلة بينهما من نفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز ميدلزبره على سندرلاند بهدف.



وواصل توتنهام انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي بفوزه الثمين اليوم على مضيفه كريستال بالاس ليكون الانتصار الثامن على التوالي لتوتنهام في المسابقة.



ورفع توتنهام رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني ليشدد الخناق على تشيلسي المتصدر حيث حافظ توتنهام على فارق النقاط الأربع التي تفصله عن تشيلسي قبل المراحل الخمس الأخيرة من المسابقة فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل كريستيان إيركسن هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78 ليمنح توتنهام ثلاث نقاط غالية.



وعلى استاد "الإمارات" في لندن ، انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين أرسنال وليستر سيتي حامل اللقب.



وفي الشوط الثاني ، ظل التعادل قائما بين الفريقين حتى الدقيقة 86 التي شهدت هدف الفوز الثمين للمدفعجية والذي سجله روبرت هوث مدافع ليستر عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.



ورفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة لينتزع المركز السادس في جدول المسابقة بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر يونايتد وتتبقى لأرسنال مباراتان مؤجلتان.



وتجمد رصيد ليستر سيتي عند 37 نقطة في المركز الخامس عشر بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي.