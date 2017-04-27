دورتموند ينتقم من بايرن ويقصيه من كأس ألمانيا

قلب بوروسيا دورتموند تأخره 1 - 2 في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3 - 2 على مضيفه بايرن ميونخ يوم الأربعاء في المربع الذهبي لبطولة كأس ألمانيا ليوجه دورتموند صفعة جديدة للفريق البافاري في الموسم الحالي.



وودع بايرن البطولة من المربع الذهبي لتكون البطولة الثانية التي يفقد فرصة الفوز بها في غضون أيام قليلة بعدما ودع دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع الماضي بالسقوط أمام ريال مدريد الإسباني في دور الثمانية للبطولة.



وفي المقابل استعاد دورتموند اتزانه سريعا بعد الخروج من دور الثمانية الأوروبي على يد موناكو في الأسبوع الماضي وتأهل لنهائي كأس ألمانيا للموسم الرابع على التوالي علما بأنه خسر النهائي في الموسم الماضي أمام بايرن.



ولحق دورتموند ،في المباراة النهائية بفريق إنتراخت فرانكفورت الذي تأهل للنهائي يوم الثلاثاء بالفوز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بركلات الترجيح في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة.



وحرم دورتموند منافسه بايرن من استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه للمباراة الخامسة على التوالي بمختلف البطولات حيث خسر أيضا مباراتيه أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا 1 - 2 ذهابا و2 - 4 إيابا وتعادل سلبيا مع باير ليفركوزن و2 - 2 مع ماينز في الدوري الألماني.



وكان آخر فوز حققه بايرن قبل مباراة اليوم عندما سحق دورتموند نفسه 4 - 1 على هذا الملعب "أليانز آرينا" في البوندسليجا لكن دورتموند ثأر لنفسه اليوم وحرم بايرن من الدفاع عن لقبه في الكأس.



وكان دورتموند هو البادئ بالتسجيل عن طريق ماركو ريوس في الدقيقة 19 لكن بايرن ترجم تفوقه شبه التام على مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول إلى هدفين رائعين سجلهما لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز والمدافع ماتس هوملز في الدقيقتين 28 و41 .



وفي الشوط الثاني ، انتفض دورتموند ولقن مضيفه درسا قاسيا حيث انتزع الفوز بفضل هدفين متتاليتين في وسط هذا الشوط سجلهما الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ وعثمان ديمبلي في الدقيقتين 69 و74 .



وبدأت المباراة بمحاولات هجومية متبادلة من الفريقين ولكنها افتقدت للفعالية المطلوبة في مواجهة الحذر الدفاعي الواضح من الفريقين.



وأهدر الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ أول فرصة حقيقية في المباراة اثر هجمة سريعة لدورتموند في الدقيقة الرابعة وتمريرة عرضية لعبها رافاييل جيريرو من الناحية اليسرى ولكن المهاجم الغابوني لم يلحق بالكرة ولمسها بصعوبة وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى لتذهب الكرة خارج الملعب.



وأيقظت هذه الفرصة فريق بايرن الذي حاول الضغط على دورتموند واستحوذ لاعبوه على الكرة بشكل كبير في الدقائق التالية لكن دون جدوى.

واستغل الفرنسي فرانك ريبيري هجمة منظمة لبايرن في الدقيقة 13 وسدد كرة قوية بعد مراوغة الدفاع ولكن الحارس تصدى لها ثم ارتطمت الكرة بيد زميله جوليان فيغل ليطالب لاعبو بايرن بضربة جزاء فيما أشار الحكم باستمرار اللعب.



ونال جوليان فيغل إنذرا في الدقيقة 15 للخشونة مع ريبيري.



ودفع بايرن ثمن المشاكل الدفاعية التي يعاني منها الفريق في الموسم الحالي واهتزت شباك الفريق بهدف التقدم لدورتموند عن طريق ماركو ريوس في الدقيقة 19 .



وجاء الهدف اثر هجمة سريعة مرر منها عثمان ديمبلي الكرة في اتجاه ريوس وحاول الإسباني خافي مارتينيز إبعاد الكرة قبل ريوس وإعادتها لحارس المرمى ولكنه مررها عن طريق الخطأ إلى أوباميانج المندفع داخل منطقة الجزاء ليسددها باتجاه المرمى حيث عبرت الكرة الحارس وارتطمت بالقائم الأيسر ولحق بها فيليب لام قائد ومدافع بايرن لكنه فشل في إبعادها لتتهيأ أمام ريوس الخالي تماما من الرقابة على بعد خطوة واحدة من المرمى ليضعها في المرمى دون عناء.



وكثف بايرن محاولاته في الدقائق التالية بحثا عن هدف التعادل لكنه اصطدم بالدفاع المتكتل من دورتموند.



ولم يجد ديمبلي بدا من إعاقة ريبيري في الدقيقة 25 لإيقاف هجمة خطيرة لبايرن فلم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب. ولكن بايرن لم يستغل الضربة الحرة جيدا.



ونجح مارتينيز في تعويض فريقه عن تسببه في هدف دورتموند حيث أحرز هدف التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 28 اثر ضربة ركنية لعبها مواطنه تشابي ألونسو وقابلها مارتينيز بضربة رأس قوية سقطت على خط المرمى وفشل الحارس في إبعادها لتعانق الشباك.



وحاول دورتموند الرد وستنحت الفرصة للفريق في الدقيقة 31 اثر ضربة حرة احتسبت للفريق أمام قوس منطقة الجزاء ولكن غيريرو سددها فوق العارضة مباشرة.

ورد دورتموند بهجمة مرتدة سريعة ولكن الدفاع أبعد الكرة في الوقت المناسب من أمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن المندفع داخل منطقة الجزاء.



وأنهى آرتورو فيدال هجمة خطيرة لبايرن في الدقيقة 37 بتسديدة صاوخية من خارج منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت بأحد لاعبي دورتموند وخرجت لركنية شكلت بعض الخطورة وانتهت بكرة خطيرة أبعدها الحارس قبل خط المرمى إلى ركنية أخرى جددت الخطورة على مرمى دورتموند من خلال ضربة رأس قوية لعبها مارتينيز لكنها ارتدت من القائم الأيسر.



وأسفر ضغط بايرن عن هدف التقدم في الدقيقة 41 بتوقيع ماتس هوملز.



وجاء الهدف اثر هجمة سريعة وصلت منها الكرة إلى ريبيري في الناحية اليسرى ليمررها متقنة إلى هوملز المتحفز بوسط منطقة الجزاء حيث قابل هوملز الكرة بتسديدة زاحفة ماكرة سكنت المرمى على يمين الحارس.



وواصل بايرن هيمنته التامة على مجريات اللعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.



وأهدر ليفاندوفسكي فرصة ذهبية لحسم اللقاء تماما اثر انفراد تام بالحارس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لكن رومان بوركي حارس مرمى دورتموند تصدى لهذا الانفراد ليبقي على آمال فريقه في التعادل خلال الشوط الثاني.



ومع بداية الشوط الثاني ، أهدر ليفاندوفسكي فرصة أخرى لبايرن عندما فشل في السيطرة على الكرة وهو شبه منفرد بالحارس.



وواصل الفريقان محاولاتهما الهجومية المتبادلة في الدقائق التالية مع استمرار التفوق النسبي لبايرن.



وأهدر أوباميانج فرصة ذهبية لتسجيل هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 58 وارتدت الكرة لهجمة بافارية سريعة ولكن دفاع دورتموند أغلق الطريق أمام الهولندي آريين روبن في الوقت المناسب.



وسدد مارسيل شميلتزر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61 ولكنها ارتطمت بأحد لاعبي بايرن لتضيع فرصة خطيرة.

وأجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن تغييره الأول بنزول جيروم بواتينج بديلا لهوملز.



وضغط بايرن على دفاع دورتموند حارس المرمى في الدقيقة وخطف الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63 ومرر ليفاندوفسكي الكرة إلى روبن الخالي تماما من الرقابة في وسط منطقة الجزاء ليسددها مباشرة في اتجاه المرمى لكنها ارتدت من القائم الأيسر الذي أنقذ دورتموند وحارسه من هدف مؤكد. وارتدت الهجمة لصالح دورتموند لكنها لم تسفر عن شيء.



وأسفرت محاولات دورتموند أخيرا عن هدف التعادل في الدقيقة 69 بضربة رأس رائعة من أوباميانغ.



وجاء الهدف اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية لعبها ديمبلي من الناحية اليمنى وصلت منها الكرة إلى أوباميانغ المندفع خلف دفاع بايرن ليوجهها إلى الشباك وهو في حلق المرمى.



وفيما بدأ بايرن البحث عن هدف التقدم ، أكد دورتموند انتفاضته وسجل هدف التقدم عن طريق ديمبلي في الدقيقة 74 .



وجاء الهدف عندما خطف لاعبو دورتموند الكرة من بايرن واندفعوا في هجمة مرتدة سريعة وصلت منها الكرة إلى جيريرو الذي أعادها لماركو ريوس الذي خدع الدفاع ومررها إلى ديمبلي الخالي من الرقابة في منطقة الجزاء ليراوغ ديمبلي دفاع بايرن ويسدد الكرة بيسراه في سقف المرمى.



ونال تشابي ألونسو إنذارا في الدقيقة 78 بعدما اعتقد الحكم أن اللاعب يحاول ادعاء التعرض للإعاقة.



وخرج ألونسو في الدقيقة التالية ولعب مكانه توماس مولر في محاولة من أنشيلوتي لزيادة القدرات الهجومية للفريق.



ودفع توماس توشيل المدير الفني لدورتموند بلاعبه كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 81 بدلا من لوكاس بيتشيك.



وسدد روبن كرة ماكرة من خارج منطقة الجزاء اثر هجمة منظمة سريعة لبايرن في الدقيقة 82 ولكنها مرت خارج القائم الأيمن مباشرة.



وكثف بايرن هجومه في الدقائق الأخيرة من المباراة بحثا عن هدف التعادل ولكن بوركي أجاد في التصدي لمحاولات بايرن فيما شكلت مرتدات دورتموند بعض الخطورة لكنها لم تسفر عن شيء لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لدورتموند.