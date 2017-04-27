"المثلية الجنسية" تورط المكسيك والأرجنتين والبرازيل

عاقب الفيفا الارجنتين والمكسيك والبرازيل بسبب هتافات جماهيرها ضد المثلية الجنسية في اشارة للحملة المتنامية ضد الإهانات الموجهة في المعتاد لحراس مرمى الفريق المنافس.

وغُرمت المكسيك عشرة آلاف فرنك سويسري بسبب هتافات مناهضة للمثلية الجنسية خلال مباراتها على أرضها ضد كوستاريكا وهي المرة الثامنة التي تعاقب فيها خلال تصفيات كأس العالم.



وعوقبت البرازيل بغرامة قدرها 35 ألف فرنك سويسري لهتافات جماهيرها المناهضة للمثلية في مباراة أمام باراغواي بينما تم تغريم الأرجنتين 20 ألف فرنك سويسري للسبب نفسه ضد تشيلي.



وأبدلت لجنة الانضباط في الفيفا موقفها في هذه المسألة منذ كأس العالم 2014 عندما قررت عدم معاقبة الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بعد هتافات جماهيره المناهضة للمثلية والموجهة ضد حراس مرمى الفرق المنافسة.



ويستخدم الفيفا متابعين وسط الجماهير لمساعدته في تحديد السلوك التمييزي للمشجعين في المباريات.