مخاوف من إصابة ساكو في الرباط الصليبي

يخشى سام الاردايس مدرب كريستال بالاس من احتمال ابتعاد المدافع مامادو ساكو المعار عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعد خروجه مصابا في الهزيمة 1-صفر أمام توتنهام يوم الأربعاء في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأصيب ساكو في ركبته اليمنى عندما كان يحاول مد ساقه لخطف الكرة من هاري كين مهاجم توتنهام. وأشار اللاعب البالغ عمره 27 عاما على الفور بأنه يعاني من مشكلة وخرج بعد تلقيه العلاج.



والإصابة هي ضربة أخرى لبالاس الذي لم يضمن البقاء في الدوري رغم فوزه ست مرات في أخر تسع مباريات بعد إصابة المدافع جيمس تومكينز الخطيرة خلال الفوز 2-1 على ليفربول يوم الأحد.



وقال الاردايس: أكبر مشاكلنا هي في قلب الدفاع، ساكو لديه إصابة في الركبة. هي تبدو خطيرة بشكل كاف لإبعاده عن الملاعب لفترة لا نعلمها ولن نعلمها حتى يخضع لفحص كامل لكن لو كانت إصابة في الرباط الصليبي ربما تكون النهاية (فترة إعارته).



وكان الاردايس غاضبا بعدم طرد فيكتور وانياما لاعب توتنهام في الشوط الأول.



وحصل وانياما على إنذار قبل تعمده الخشونة بحق اندروس تاونسند قبل نهاية الشوط الأول لكنه لم يحصل على بطاقة أخرى.



وقال الاردايس: التدخل الثاني كان أسوأ. (مدرب توتنهام) ماوريسيو (بوكيتينو) كان ذكيا بإخراجه قبل بداية الشوط الثاني، أعتقد أن قرار الحكم كان خاطئا. لا أعتقد أنه كان شجاعا بما يكفي.



وفي الشوط الأول قدم بالاس أداء جيدا أمام توتنهام المنافس على اللقب لكنه انهار في الشوط الثاني.



وأردف الاردايس : مستوانا كان رائعا وجعلنا الأمور صعبة على توتنهام في الشوط الأول لكن بالتأكيد سيطر علينا الإرهاق بعد حصولنا على فترة أقل من توتنهام للتعافي.