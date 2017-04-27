يوفنتوس يستعد لموناكو بمواجهة صعبة أمام أتالانتا

يفتتح يوفنتوس (المتصدر) مباريات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي يوم الجمعة بمواجهة مضيفه أتالانتا، صاحب المركز الخامس، الذي يتطلع للحفاظ على مركزه للصعود إلى بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الموسم المقبل



وتقرر إقامة المباراة يوم الجمعة، بدلا من يوم الأحد كما هو معتاد، لمنح الفرصة ليوفنتوس للحصول على فترة راحة إضافية قبل لقائه الهام مع مضيفه موناكو الفرنسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم.



ورغم تفوق يوفنتوس على أقرب ملاحقيه روما بفارق ثماني نقاط، فإن مدربه ماسيمليانو أليغري يخطط لإجراء بعض التغييرات الطفيفة في قائمة الفريق الأساسية أمام أتالانتا، لمنح قسط أوفر من الراحة لعناصره الأساسية قبل لقاء موناكو، الذي يضم مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يمتازون بالسرعة والشراسة الهجومية.



وفي حال فوز يوفنتوس وتعثر روما، فإن ذلك سيعني احتفاظ الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) باللقب للموسم السادس على التوالي من الناحية العملية.



وعقب مواجهة أتالانتا، يلتقي يوفنتوس مع جاره اللدود تورينو في المرحلة التالية، ثم يخرج لملاقاة مضيفه روما، ويختتم مبارياته في المسابقة هذا الموسم، أمام كروتوني وبولونيا.



وبينما تحلم جماهير يوفنتوس بالتتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري الأبطال) هذا العام، فإن كلاوديو ماركيزيو لاعب وسط الملعب في الفريق أعرب عن تفاؤله بتحقيق هذا الإنجاز.



وقال ماركيزيو، الذي ولد بمدينة تورينو الإيطالية: إن حصولي على لقب الدوري للمرة الأولى مع الفريق (عام 2012) كان هاما للغاية بالنسبة لي، لأنني لم أذق طعم التتويج به من قبل، ولكن الاحتفاظ بالبطولة للموسم السادس على التوالي سيكون أمرا رائعا. فلنفعلها مجددا، ينبغي ألا نتوقف عند هذا الحد.



وأضاف اللاعب، الذي اقترب بشدة من استعادة مستواه المعتاد، عقب تعافيه من الجراحة التي أجراها قبل عام : إن الفوز على فريق بحجم برشلونة الإسباني (3 - صفر) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة (بدور الثمانية لدوري الأبطال) عزز بلاشك من ثقتنا في أنفسنا جميعا، وجعلنا نتطلع لتحقيق أشياء عظيمة بنهاية الموسم.



وحذر ماركيزيو في الوقت نفسه من صعوبة المواجهة أمام أتالانتا، الذي لم يخسر على ملعبه منذ منتصف ديسمبر الماضي.



وأوضح لاعب يوفنتوس المخضرم: لديهم مجموعة متماسكة من اللاعبين الذين ارتفع مستواهم بشدة منذ أن تولى المدرب (جيان بييرو غاسبيريني) تدريب الفريق الصيف الماضي.



واستدرك ماركيزيو قائلا: ولكننا أيضا في حالة فنية وبدنية ممتازة، وسنذهب إلى بيرغامو (معقل أتالانتا) بحثا عن النقاط الثلاث، للاقتراب خطوة أخرى من الاحتفاظ باللقب وحسم الأمور في أقرب وقت ممكن.