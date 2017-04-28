أشبيلية ينعش آماله الأوروبية بفوزه على سيلتا فيغو

أنعش أشبيلية آماله في التأهل لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما انتزع فوزا صعبا 2 - 1 على ضيفه سيلتا فيغو يوم الخميس في المرحلة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ضيفه إيبار بدون أهداف.



وارتفع رصيد أشبيلية، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، إلى 68 نقطة في المركز الرابع متأخرا بفارق المواجهات المباشرة خلف أتلتيكو مدريد، المتساوي معه في نفس الرصيد الذي يحتل المركز الثالث الذي يصعد بصاحبه مباشرة لدور المجموعات لدوري الأبطال، دون الحاجة لخوض الدور التمهيدي.



في المقابل، تجمد رصيد سيلتا فيغو، الذي تكبد خسارته الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة في المسابقة، عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر، علما بأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع ضيفه ريال مدريد.



وبادر خواكين كوريا بالتسجيل لأشبيلية في الدقيقة 49، قبل أن يتعادل إياغو أسباس لسيلتا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.



ولعب سيلتا بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه بابلو هيرنانديز لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 56. واستغل الفريق الأندلسي النقص العددي الذي عانى منه سيلتا، ليضيف وسام بن يدر الهدف الثاني في الدقيقة 79.