إنريكي: واثق من حفاظ نيمار على هدوئه

أبدى لويس انريكي مدرب برشلونة، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ثقته في قدرة نيمار على التعامل مع أي استفزازات أو تدخلات عنيفة أمام اسبانيول غدا السبت، حينما يعود اللاعب البرازيلي للمنافسات بعد ايقاف ثلاث مباريات.



وأوقف نيمار للتصفيق ساخرا من أحد الحكام بعد طرده في الخسارة 2-صفر أمام ملقة في التاسع من ابريل الماضي.



وشهدت المباريات الأخيرة بين الفريقين تدخلات قوية من لاعبي اسبانيول ضد برشلونة وكان نيمار الهدف الأساسي لهم.



وسيسعى اسبانيول لاجهاض آمال برشلونة في المنافسة على اللقب غدا السبت، ولكن لويس انريكي أبدى ثقته في قدرة نيمار على التعامل مع الضغوط.



وقال لويس انريكي في مؤتمر صحافي الجمعة: "انه متخصص في التعامل مع تلك المواقف، إذا كان هناك لاعب يتقبل تعرضه لمخالفات، فهو نيمار".



وأضاف: "رغم كل شيء.. طرد في مرات قليلة للغاية. هو مستعد للعب وسيكون مهما للغاية بالنسبة لنا".



ويتصدر برشلونة الدوري متفوقا على ريال مدريد بفضل المواجهات المباشرة بعد فوزه 3-2 في مباراة القمة في سانتياجو برنابيو.



ويتبقى لريال مباراة مؤجلة واحدة مقارنة ببرشلونة.



ولم يتأثر برشلونة بغياب نيمار إذ سجل 13 هدفا في ثلاث مباريات كان فيها اللاعب البرازيلي موقوفا ولكن لويس سواريز تعرض لانتقادات لعدم تسجيل أهداف في اخر خمس مباريات.



وأبدى المدرب دعمه للاعب اوروجواي ثاني هدافي الدوري برصيد 24 هدفا خلف ليونيل ميسي (33 هدفا).



وقال: "لست قلقا فلا ينبغي عليك أن تقيمه بناء على تسجيل الأهداف فقط وانما على مجمل أدائه والأهداف التي يساعد في صنعها".



وأضاف: "وتقييم لاعب بناء على تسجيل أهداف في هذا العدد القليل من المباريات بلا أهمية".



وتحوم شكوك حول مشاركة اندريس انيستا في المباراة بعد غيابه عن التدريبات بسبب الام عضلية.