بايرن يبقي ألكانتارا في صفوفه حتى 2021

مدد لاعب وسط منتخب إسبانيا تياغو الكانتارا عقده مع بايرن ميونيخ متصدر وحامل لقب الدوري الألماني في كرة القدم حتى 2021، بحسب ما ذكر فريقه الجمعة، وذلك بعد أقل 24 ساعة على شراء عقد لاعب الوسط الفرنسي كينغسلي كومان.

وقال رئيس النادي كارل هاينتس رومينيغه لموقع النادي: "تياغو أحد أفضل لاعبي الوسط في أوروبا، ومن الأكثر طلبا".

وانتقل تياغو (26 عاما) إلى بايرن من برشلونة الإسباني في 2013 وكان عقده يمتد حتى يونيو 2019.

وفرض هذا الموسم نفسه لاعبا رئيسا في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي لجأ إليه في مركز صناعة اللعب، خلافا لموقعه الطبيعي كلاعب وسط دفاعي.

وفي ظل تألقه، جلس توماس مولر على مقاعد البدلاء في أكثر من مباراة هامة لبايرن.

وعلق تياغو: "عائلتي وأنا مرتاحون جدا في ميونيخ. أريد حصد المزيد من الألقاب مع بايرن في المستقبل".

وكان بايرن أعلن، الخميس، شراء عقد كومان حتى 2020، بعد استعارته من يوفنتوس الإيطالي، مقابل 21 مليون يورو.