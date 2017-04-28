سيتي ويونايتد.. فرص مهدرة وبطاقة حمراء ونتيجة سلبية

أهدر فريقا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد نقطتين ثمينتين في صراعهما للتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما تعادلا سلبيا يوم الخميس في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم.



وأخفق الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي المباراة بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، خاصة من جانب مانشستر سيتي الذي أتيحت له أكثر من فرصة محققة لهز الشباك.



وعجز لاعبو مانشستر سيتي من الاستفادة من النقص العددي الذي عانى منه جاره اللدود بعدما اضطر يونايتد للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه البلجيكي مروان فيلايني في الدقيقة 86 بسبب اعتداءه بدون كرة على الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم سيتي.



ولم يتمكن سيتي بتلك النتيجة من الثأر لخسارته صفر - 1 أمام يونايتد في لقائهما الأخير بدور الـ16 لبطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية في أكتوبر الماضي.



وبقي مانشستر سيتي في المركز الرابع الذي يصعد بصاحبه للدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس علما بأن الفريقين مازالا يمتلكان مباراة مؤجلة.