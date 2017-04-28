شارابوفا تواصل عودتها القوية وتبلغ نصف النهائي

فازت الروسية ماريا شارابوفا، الجمعة، على الإستونية أنيت كونتافيت 6-3 و6-4، لتبلغ الدور نصف النهائي لدورة شتوتغارت الألمانية لكرة المضرب، الأولى لها بعد إيقافها 15 شهرا بسبب المنشطات.

وبدت شارابوفا (30 عاما) في قمة عطائها بعد العودة من الإيقاف بسبب تناولها عقار ميلدونيوم المحظور، إذ خرجت فائزة من المباراة الثالثة تواليا لها دون أن تخسر أي مجموعة.

واحتاجت الروسية، الفائزة بلقب شتوتغارت أعوام 2012 و2013 و2014، غلى ساعة و23 دقيقة لتقصي منافستها غير المصنفة وتبلغ دور الأربعة حيث ستتواجه مع الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش او الإسبانية كارلا سورايز نافارو اللتين تتواجهان لاحقا.

وعلقت شارابوفا على مجريات مباراتها مع كونتافيت التي خسرت إرسالها أمام منافستها الروسية خمس مرات، قائلة "أرسلت بشكل جيد واحتفظت بإرسالي وهذا الأمر منحني الثقة، وبالتالي أنا سعيدة".

وواصلت "لم نلعب ضد بعضنا في السابق، وبالتالي كانت الأشواط بمثابة اختبار لبعضنا البعض"، متطرقة الى وضعها البدني بعد فترة الإيقاف قائلة "أبقيت نفسي في لياقة بدنية جيدة لأنه ما إن تخسرها، فسيكون من الصعب استعادتها".

ولم تخض شارابوفا، الفائزة بخمسة القاب كبرى، أي مباراة رسمية منذ ربع نهائي بطولة استراليا في كانون الثاني/يناير 2016 عندما خسرت امام الاميركية سيرينا وليامس.

وانتهت عقوبة ايقافها الأربعاء وهو اليوم الذي بدأت فيه مشاركتها في الدورة بموجب بطاقة دعوة، تعرض بسببها المنظمون لانتقادات شتى أبرزها من الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة أولى عالميا.

وقالت كيربر "إنها دورة ألمانية وثمة العديد من اللاعبات الألمانيات الجيدات، وبالتالي هذا الأمر (دعوة شارابوفا) غريب بعض الشيء".

أما الدنماركية كارولين فوزنياكي، المصنفة أولى عالميا سابقا، فاعتبرت أن قرار منظمي دورة شتوتغارت بمنح شارابوفا بطاقة دعوة "مهين للاعبات الأخريات ولرابطة اللاعبات المحترفات".

واختارت شارابوفا المكان المناسب للعودة، اذ سبق لها إحراز لقب الدورة المقامة على ملاعب ترابية ثلاث مرات ولم تخسر فيها سوى مباراة واحدة، كانت ضد كيربر في الدور الأول من نسخة 2015.