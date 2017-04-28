كونتي: لا أرغب في استعادة لوكاكو

أكد المدير الفني الإيطالي لفريق تشلسي الإنكليزي انطونيو كونتي الجمعة، أنه لا رغبة لديه في عودة مهاجم إيفرتون الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى النادي اللندني بدلاً من الإسباني دييغو كوستا.

ويتقدم تشلسي في صدارة الدوري الإنكليزي بفارق 4 نقاط عن مطارده توتنهام هوتسبر، كما بلغ المباراة النهائية لكأس انكلترا بفوزه على توتنهام بالذات 4-2 في نصف النهائي، وهو يتطلع إلى الثنائية في الموسم الأول لكونتي مدربا له.

ويحل تشلسي ضيفا على ايفرتون الأحد في ملعب غوديسون بارك بمدينة ليفربول في واحدة من أقوى مبارياته المتبقية لهذا الموسم.

ورد كونتي على أسئلة صحافية بالقول: "لا اريد مبادلة لاعبي فريقي بلاعبين آخرين. لوكاكو لاعب مميز وخصوصا انه سجل الكثير من الاهداف هذا الموسم (24 هدفا في الدوري مقابل 19 لكوستا)، وهو يستحق منا كل التقدير، وكذلك بقية لاعبي ايفرتون الذي يتمتعون بتقنيات عالية".

وكان تشلسي المحطة الأولى للوكاكو في الدوري الممتاز حين انتقل إليه عام 2011 من اندرلخت لكنه لم يخض معه سوى 10 مباريات في "بريميير ليغ" وأمضى فترتي اعارة مع وست بروميتش البيون ثم ايفرتون الذي تعاقد معه نهائيا عام 2014.