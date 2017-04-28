مدرب إيفرتون: تألق فريقي يرهب المنافسين

قال رونالد كومان، مدرب ايفرتون، إن تألق فريقه على ملعبه يرهب المنافسين وذلك قبل استضافة تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وفاز ايفرتون، سابع الترتيب، باخر 7 مباريات على ملعبه في الدوري وخسر مرة واحدة في 17 لقاء على ملعبه هذا الموسم ليحصد 40 من 51 نقطة متاحة على استاد جوديسون بارك.



ولا يتفوق على ايفرتون في سجله على ملعبه سوى تشيلسي وتوتنهام هوتسبير ثاني الترتيب.



وأبلغ كومان وسائل اعلام بريطانية: "تريد أن تكون بحالة جيدة على ملعبك وأن ترهب منافسيك وأن تبث التجربة برمتها الرهبة في نفوس المنافسين".



وتابع: "نمر بحالة جيدة للغاية على ملعبنا الان.. يتمتع الفريق بالثقة ويلعب بأسلوب هجومي وبضغط جيد.. وبايقاع جيد ومستو جيد".



وأضاف: "تراود الفرق المنافسة شكوك أكبر في الوقت الحالي عندما تحل ضيفة علينا في جوديسون.. وهذا أمر جيد".