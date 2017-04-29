غرناطة يسقط أمام سوسييداد ويودع "الليغا"

لحق غرناطة بفريق أوساسونا إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في إسبانيا بهزيمته 1 - 2 أمام مضيفه ريال سوسييداد، اليوم السبت، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد غرناطة عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق عشر نقاط عن ليجانيس صاحب المركز السابع عشر قبل آخر ثلاث مباريات من الموسم.

وفي المقابل، عزز سوسييداد آماله في المشاركة بمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى 61 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس مؤقتا.

وأنهى سوسييداد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله المكسيكي كارلوس فيلا في نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، تعادل غرناطة بهدف سجله أدريان راموس في الدقيقة 65 لكن خوان ميجيل (خوانمي) سجل هدف الفوز لسوسييداد في الدقيقة 84 ودفع بغرناطة إلى الهبوط رسميا قبل المراحل الثلاثة الأخيرة من الموسم.

ومني غرناطة اليوم بالهزيمة الخامسة على التوالي وهي التاسعة للفريق مقابل تعادل واحد فقط في آخر عشر مباريات خاضها بالمسابقة ليهبط الفريق برفقة أوساسونا المتذيل والذي هبط للدرجة الثانية قبل مباريات هذه المرحلة بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة.