كونتي: هازارد سعيد في تشيلسي

رفض الإيطالي انتونيو كونتي مدرب تشيلسي متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الجزم ببقاء المهاجم البلجيكي ادين هازارد في صفوف الفريق الموسم المقبل، بعد تقارير عن احتمال انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وبعد أداء متواضع لهازارد مع تشلسي في 2015-2016، يقدم النجم البلجيكي مستويات رائعة هذا الموسم، فسجل 15 هدفا في الدوري الإنكليزي الممتاز حتى الان وساهم بشكل كبير في تصدر فريقه الترتيب بفارق أربع نقاط أمام توتنهام الثاني، وذلك قبل خمس مباريات من النهاية.

ومع أن كونتي أكد أن تشلسي لا يريد التخلي عن هازارد (26 عاما)، فانه اعترف بأنه لا يمكنه تأكيد أن المهاجم البلجيكي لن يغادر "ستامفورد بريدج".

وقال كونتي في تصريح نشرته وسائل الاعلام البريطانية السبت: "اعتقد أنه من المستحيل بالنسبة لي أن أتحمل هذه المسؤولية، ليس فقط بشأن ادين، بل فيما يتعلق بكل لاعب".

وتابع: "في هذه الحالة، فان القرار النهائي يعود للنادي. يمكنني قول رأيي بالوضع، ولكن الكلمة النهائية هي للنادي، اعتقد بأن هذا هو الصحيح".

وأضاف المدرب الايطالي: "لا اعتقد بأن هذه الفكرة (بيع هازارد) هي في ذهن مسؤولي النادي، لأنني أعتقد بأنه يجب أن نحسن الفريق ونعززه. لكن تعرفون أنه في كرة القدم هناك أيضا إرادة اللاعب".

وأوضح أيضا: "لكن أعتقد بأن ايدن سعيد جدا بالبقاء في تشيلسي، أستطيع قول ذلك. أعتقد بأن كل شيء ممكن في كرة القدم، ليس فقط بالنسبة إلى ايدن بل لجميع اللاعبين".

ويخوض تشيلسي اختبارا صعبا الأحد حين يحل ضيفا على إيفرتون السابع.