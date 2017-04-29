مدرب توتنهام: سأشعر بالإحباط بعد فقدان لقب الدوري

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، إنه سيصاب بخيبة أمل إذا أخفق فريقه في الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، رغم فارق الأربع نقاط الذي يفصله عن تشيلسي المتصدر.

وفي الموسم الماضي، تراجع مستوى توتنهام، الذي لم يفز بالدوري منذ 1961، قبل نهاية الموسم، وهو ما ساعد ليستر سيتي على التتويج باللقب.

ويعتقد بوكيتينو أن فريقه رفع قدرته على التركيز منذ ذلك الحين، وذلك قبل مواجهة أرسنال في قمة شمال لندن بعد غد الأحد.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحافي: "سأصاب بخيبة أمل إذا لم نفز باللقب. أشعر أننا اقتربنا للغاية. الفارق أربع نقاط فقط، ولكنه فارق كبير بالنظر لتبقي خمس مباريات فقط على النهاية".

وأضاف: "لا أتذكر الموسم الماضي على نحو جيد للغاية. تركيزنا ينصب على موسم مختلف تماما ولحظة جديدة".

وقد تكون هذه آخر قمة محلية يستضيفيها استاد وايت هارت لين قبل أن ينتقل توتنهام لاستاد يسع 61 ألف مقعد موسم 2018-2019 بعد عام سيخوض فيه المباريات المقررة على ملعبه في استاد ويمبلي.

وقال بوكيتينو: "بالنسبة لنا من المهم أن نكون على أتم الاستعداد لتقديم أفضل مستوياتنا. نعرف ما تعنيه مباراة قمة محلية. بالنسبة لجماهيرنا وربما تكون القمة الأخيرة على ملعب وايت هارت لين".

ولم يخسر توتنهام على ملعبه في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم، ولكنه لم يفز بمباراة قمة محلية منذ 2015.