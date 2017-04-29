نادال يواصل رحلة البحث عن اللقب العاشر في برشلونة

واصل لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم سابقا انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة برشلونة المفتوحة وشق طريقه بنجاح إلى المباراة النهائية للبطولة بالفوز الثمين 6 / 3 و6 / 4 على الأرجنتيني هوراسيو زيبايوس اليوم السبت في المربع الذهبي للبطولة.

ويلتقي نادال في المباراة النهائية غدا الأحد مع النمساوي دومينيك ثيم المصنف الرابع للبطولة الذي تأهل إلى المباراة النهائية بتغلبه على البريطاني آندي موراي 6 / 2 و3 / 6 و6 / 4 في وقت سابق اليوم في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي للبطولة.

وأصبح نادال على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقبه العاشر (رقم قياسي) في بطولة برشلونة.

وكان نادال أحرز أول ألقابه التسع السابقة في البطولة عام 2005 واحتكر اللقب في خمس نسخ متتالية حتى كسر مواطنه فيرناندو فيرداسكو هذا الاحتكار وفاز باللقب في نسخة 2010 ثم فاز نادال بالنسخ الثلاث التالية قبل أن يحرز الياباني كي نيشيكوري اللقب في نسختي 2014 و2015 فيما استعاد نادال اللقب في النسخة الماضية عام 2016 .

واستغرق ثيم المصنف التاسع عالميا ساعتين و15 دقيقة للتغلب على موراي المصنف الأول للبطولة.

وكان ثيم فاز في وقت سابق من الموسم الحالي بلقب بطولة ريو دي جانيرو ويأمل الآن في الفوز بلقب البطولة الحالية ليكون الثاني له في الموسم الحالي والتاسع في مسيرته الرياضية حتى الآن.

وأكد ثيم 23 عاما اليوم أنه من أفضل اللاعبين المتميزين في المباريات التي تقام على الملاعب الرملية.

وأظهرت البطولة الحالية قدرة ثيم على مواصلة التقدم في التصنيف العالمي لمحترفي التنس لكنه سيصطدم غدا باختبار صعب للغاية في مواجهة نادال الذي يأمل في إحراز لقبه العاشر في هذه البطولة ليعادل بهذا الرقم القياسي الذي حققه في مونت كارلو الأسبوع الماضي.

وقدم موراي في النسخة الحالية أفضل أداء له في تاريخ مشاركاته ببطولة برشلونة.

ورغم عدم ظهور موراي حتى الآن بشكل متميز في الموسم الحالي، قدم اللاعب في البطولة الحالية أفضل استعداد قبل مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) التي تنطلق بعد أسابيع قليلة.