مارسيلو يقود مدريد إلى تجاوز عقبة فالنسيا

أنقذ مارسيلو ريال مدريد ليمنحه الفوز 2-1 على فالنسيا ويقود فريق المدرب زين الدين زيدان بشكل مؤقت لتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد لحظات من استقبال هدف التعادل اليوم السبت.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفه الأول في خمس مباريات بالدوري ليضع ريال في المقدمة في الدقيقة 27 لكن في الشوط الثاني أضاع ركلة جزاء أنقذها الحارس دييغو الفيس الذي تصدى بذلك لسادس ركلة جزاء هذا الموسم وهو رقم قياسي.

وتعادل فالنسيا في الدقيقة 82 بتسديدة جيدة من ركلة حرة نفذها داني باريخو لاعب أكاديمية ريال السابق الذي أعاق لوكا مودريتش في ركلة الجزاء.

لكن مارسيلو أعاد التقدم سريعا لريال بعدما انطلق لداخل الملعب من اليسار قبل أن يسدد بقدمه اليمنى الأضعف في شباك الفيس ويبقي على ريال في طريقه نحو لقبه الأول في الدوري منذ 2012.

ويتصدر ريال الترتيب برصيد 81 نقطة من 34 مباراة رغم أن برشلونة حامل اللقب، الذي خاض أيضا 34 مباراة، يستطيع العودة للقمة فضل تفوقه في المواجهات المباشرة إذا هزم غريمه المحلي اسبانيول في وقت لاحق اليوم السبت.