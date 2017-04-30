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ألافيس يقلب خسارته إلى فوز عريض على بيتيس

المصدر: مدريد - د ب أ
لاعبو ألافيس يحتفلون بأحد أهدافهم وسط حسرة لاعب من بيتيس
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حول ألافيس تأخره بهدف أمام مضيفه ريال بيتيس إلى فوز 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى بيتيس الشوط الأول متقدما بهدف سجله روبن باردو في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني تعادل نيناد كرستيكش لألافيس في الدقيقة 48 وأضاف روبن سوبرينو الهدف الثاني في الدقيقة 54 ثم سجل كريستيان سانتوس الهدف الثالث لألافيس في الدقيقة 58 قبل أن يختتم ألكسندر كاتاي أهداف ألافيس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.
ورفع ألافيس رصيده إلى 48 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد بيتيس عند 37 نقطة في المركز الخامس عشر.

كلمات دالّة

#الافيس, #ريال بيتيس, #الدوري الإسباني

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