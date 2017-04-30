بايرن يحتفل باللقب.. وأنشيلوتي يشعر بالندم

استحق نادي بايرن ميونيخ التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم ولكن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي لم ينسى الاخفاقات التي تعرض لها الفريق على مستوى البطولات الأخرى.



وتوج فريق بايرن ميونخ بلقب البوندسليجا للموسم الخامس على التوالي في رقم قياسي جديد بعدما اكتسح مضيفه فولفسبورغ 6-صفر يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من البوندسليجا.



وحسم بايرن اللقب للمرة السابعة والعشرين في تاريخه قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم بعدما وسع الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ إلى عشر نقاط.



وجاء تتويج بايرن باللقب اليوم ليعوض الجماهير ولو جزئيا عن خروج الفريق من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني ثم خسارته أمام بوروسيا دورتموند في المربع الذهبي لمسابقة الكأس.



وقال أنشيلوتي لشبكة "سكاي سبورتس": لقد تعرضنا لبعض خيبة الأمل في آخر 15 إلى 20 يوما ولكننا اليوم على موعد مع الاحتفال لأننا نستحق ذلك المعنويات كانت مرتفعة للغاية.



وينظر الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينز رومينيغه إلى الجانب المشرق وأكد أنه من غير المنطقي أن تتوقع الجماهير دائما أن يجمع الفريق بين ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال مثلما حدث في 2013.



وقال رومينيغه: ليس لدينا الحق المكتسب في إحراز الثلاثية كل عام، لقد قدمنا موسم جيد، ونستحق تماما اللقب، لدينا حفل رائع.



وجاء الحفل في وقته للقائد فيليب لام الذي سيعتزل كرة القدم في نهاية الموسم، بعد مسيرة حافلة مع الفريق شهدت تتويجه بثمانية ألقاب في البوندسليجا.



وحاول أنشيلوتي أن يقنع لام (33 عاماً) عن فكرة الاعتزال، ولكن اللاعب شدد على انه يحرص على ترك الملعب وهو في قمة عطاءه.

وأوضح: سأستمتع بكل حصة تدريبية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أشعر بأن الأمور سارت أصعب في التدريبات والمباريات، سنحتفل الآن وسنلعب قريبا أمام جماهيرنا.