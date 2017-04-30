برشلونة يتفوق في ديربي كاتالونيا ويستعيد الصدارة

استعاد فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه اسبانيول 3-صفر في ديربي كاتالونيا اليوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 81 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد الذي تغلب في وقت سابق اليوم على ضيفه فالنسيا2/1، وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وظل اسبانيول في المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز بهدف لبرشلونة في الدقيقة 50 وتبعه لاعب الوسط الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76 ثم عاد سواريز وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وحقق برشلونة فوزه الرابع على التوالي ليحافظ على آمال التتويج بلقب الدوري الإسباني بجانب لقب كأس ملك أسبانيا عندما يواجه ديبورتيفو الافيس في المباراة النهائية يوم 27 مايو المقبل، بعد أن خرج الفريق من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي.