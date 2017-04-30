تشيلسي يجتاز عقبة إيفرتون ويبتعد في الصدارة

اجتاز تشيلسي إحدى العقبات الهامة في حملته نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج)، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - صفر على مضيفه إيفرتون يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين للمسابقة، بينما تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه ميدلزبره 2-2.

وارتفع رصيد تشيلسي، الساعي للحصول على لقبه السادس في المسابقة، إلى 81 نقطة في الصدارة، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام ، الذي مازال لديه مباراتين مؤجلتين.



في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون، الذي عجز عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، عند 58 نقطة في المركز السابع.



وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، بعدما تبارى لاعبو الفريقين في إهدار الفرص التي أتيحت لهم.

وفي الشوط الثاني، ترجم تشيلسي سيطرته الميدانية على مجريات اللقاء، بعدما افتتح نجمه الأسباني بيدرو رودريغيز التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة 66، قبل أن يضيف زميلاه غاري كاهيل ، وويليان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 79 و87.



وأهدر مانشستر سيتي نقطتين ثمينتين في صراعه للتواجد بالمربع الذهبي للبطولة، المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما تعادل 2 - 2 مع مضيفه ميدلزبره.



وظل سيتي في المركز الرابع بتلك النتيجة برصيد 66 نقطة، فيما ارتفع رصيد ميدلسبره إلى 28 نقطة، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، ليتأزم موقفه تماما في صراعه للبقاء بالمسابقة، حيث يبتعد بفارق ست نقاط أمام مراكز الأمان، قبل نهاية البطولة بثلاث مراحل.



وبادر ألفارو نيغريدو بالتسجيل لميدلسبره في الدقيقة 38، قبل أن يتعادل سيرخيو أغويرو لسيتي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.



وأعاد كالوم تشامبرس التقدم لميدلسبره مجددا، بعدما أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، غير أن غابرييل جيسوس أدرك التعادل لمانشستر سيتي مرة أخرى قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق.