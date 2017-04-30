توتنهام يصبغ شمال لندن باللون الأبيض

حسم توتنهام قمة شمال لندن بعدما تغلب على غريمه أرسنال بهدفين دون رد، ليبقى في دائرة المنافسة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

وتكفل الثنائي ديلي آلي وهاري كين بمنح فريقهما توتنهام نقاط المباراة بعدما سجلا هدفين خلال دقيقتين في الشوط الثاني.

وحافظ توتنهام على انتفاضته في البطولة، بعدما حقق فوزه التاسع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة، في حين تجمد رصيد أرسنال، الذي تكبد خسارته التاسعة في المسابقة هذ الموسم، عند 60 نقطة في المركز السادس، ومازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.



ورغم السيطرة الميدانية الواضحة لتوتنهام خلال الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من إحراز الأهداف، على عكس الشوط الثاني، الذي افتتح خلاله ديلي آلي التسجيل في الدقيقة 55.



وقاد كريستيان إيركسن هجمة لتوتنهام حيث توغل بالكرة قبل أن يسدد من داخل المنطقة على يمين بيتر تشيك حارس مرمى أرسنال،الذي ارتدت من يده الكرة لتجد المتابع آلي الذي وضعها مباشرة وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، داخل الشباك.



وبعد مرور دقيقتين حصل توتنهام على ركلة جزاء، عقب سقوط نجمه هاري كين داخل المنطقة إثر كرة مشتركة مع غابرييل باوليستا مدافع أرسنال، لينفذ كين الركلة بنجاح، مسجلا الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 58.