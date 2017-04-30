جماهير إسبانيول: شاكيرا للجميع.. بيكيه: أعرف معاناتكم

رد الدولي الإسباني جيرارد بيكيه على أهازيج جماهير إسبانيول ضد صديقته المغنية الكولومبية شاكيرا قائلاً إن من ردد تلك الأهازيج هو شخص محبط في الحياة، ويحضر إلى الملعب ليتناسى خيبة أمله.

وجددت جماهير إسبانيول أهازيجها ضد شاكيرا، عندما رددت خلال المباراة التي جمعت فريقها ببرشلونة " شاكيرا متاحة للجميع" في محاولة للتأثير على مدافع برشلونة خلال مجريات المباراة التي انتهت 3-0 لمصلحة بيكيه ورفاقه.

وقال بيكيه رداً على تلك الأهازيج: بالنسبة لي أجد ملعب كورنييا إيل برات (ملعب إسبانيول) وسانتياغو برنابيو (ملعب ريال مدريد) المفضلين بالنسبة لي، لأن نصف الجماهير تكون محترمة، والنصف الآخر يأت إلى الملعب ليتناسى خيبة أمله في الحياة.

وبدأت جماهير إسبانيول هتافاتها ضد شاكيرا مطلع العام الماضي في مباراة جمعت قطبي مدينة برشلونة في مسابقة كأس ملك إسبانيا، عندما أطلقت أهزوجة "شاكيرا متاحة للجميع" بالإضافة إلى بعض اللافتات التي انتشرت على جنبات الملعب تحمل إساءات للمغنية الكولومبية وصديقها مدافع برشلونة.

وارتبط بيكيه وشاكيرا عاطفياً في 2011، ودائماً ما تظهر المغنية العالمية في مباريات برشلونة إلى جانب طفليهما ميلان وساشا.