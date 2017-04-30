سوانزي يبقي مانشستر يونايتد في دائرة التعادلات

حرم سوانزي المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية مضيفه مانشستر يونايتد الساعي إلى مركز مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، من التقدم إلى المركز الثالث مؤقتا باسقاطه في فخ التعادل 1-1 الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

على ملعب "أولد ترافورد" استمرت معاناة فريق الشياطين الحمر على أرضه وتعادل للمرة التاسعة هذا الموسم، مفرطا بفرصة انتزاع المركز الثالث من ليفربول الذي يحل ضيفا على واتفورد في ختام المرحلة.

وسجل لمانشستر واين روني من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وعادل الإيسلندي جيلفي سيغوردسون (79).

واكتفى يونايتد الذي تعادل للمرة الرابعة عشرة هذا الموسم والثانية على التوالي (صفر-صفر أمام مانشستر سيتي الخميس الماضي في مباراة مؤجلة)، بنقطة رفع بها رصيده إلى 65 نقطة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة خلف "السيتيزنس" الذين يملكون فرصة انتزاع المركز الثالث في حال الفوز على مضيفهم ميدلزبره لاحقا.

في المقابل، خطف سوانسي سيتي نقطة ثمينة عزز بها موقعه في المركز الثامن عشر برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين خلف هال سيتي السابع عشر وآخر الناجين من الهبوط إلى الدرجة الاولى.

وبدا جليا تأثر مانشستر يونايتد بالغيابات في صفوفه بسبب الإصابة، بل ان مباراة اليوم رفعت عدد المصابين في صفوفه بعدم تمكن المدافعين لوك شو والعاجي إيريك بايي من إكمال المباراة.

واضطر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الى استبدال شو مبكرا (في الدقيقة التاسعة) بسبب اصابته ودفع بالاكوادوري أنطونيو فالنسيا، ثم تعرض بايي بدوره إلى الاصابة في الدقيقة 57 فاضطر إلى ترك مكانه للإيطالي ماتيو دراميان.

وانضم شو وبايي إلى المصابين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والمدافع الأرجنتيني ماركوس روخو وكريس سمولينغ والفرنسي بول بوغبا الذي أعرب مورينيو عن أمله في ان يكون جاهزا لمباراة الخميس المقبل أمام مضيفه سلتا فيغو الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وكان سوانسي سيتي الطرف الأفضل في الشوط الأول وكان الأقرب إلى افتتاح التسجيل لكن مانشستر يونايتد حصل على ركلة جزاء مشكوك في صحتها في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول عندما توغل ماركوس راشفورد داخل المنطقة وحاول مراوغة الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي فسقط دون أن يلمسه الأخير.

وانبرى القائد روني للركلة بنجاح على يسار فابيانسكي مفتتحا التسجيل (45+3)، ليصبح أول لاعب في تاريخ يونايتد ينجح في تسجيل 20 ركلة جزاء في الدوري الممتاز.

وحاول مانشستر يونايتد تأمين النتيجة في الشوط الثاني دون جدوى قبل أن يحصل الضيوف على ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة انبرى لها الإيسلندي جيلفي سيغوردسون بروعة واسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الدولي الإسباني دافيد دي خيا.

وساهم سيغوردسون في تسجيل 21 هدفا من أصل 40 لسوانسي سيتي في البريميير ليغ هذا الموسم (9 أهداف و12 كرة حاسمة).