لاتسيو يكرر فوزه على روما ويحسم ديربي العاصمة الإيطالية

لقن فريق لاتسيو غريمه روما درسا قاسيا وفاز عليه 3 -1 يوم الأحد في ديربي العاصمة الذي جمع بينهما على ملعب أولمبيكو ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم المهاجم السنغالي بالدي دياو كايتا بهدف للاتسيو في الدقيقة 12 ثم تعادل دانييلي دي روسي لروما من ضربة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 44.



وفي الشوط الثاني أضاف المدافع الصربي دوسان باستا الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 50 ثم أحرز كايتا الهدف الثاني له والثالث للاتسيو في الدقيقة 85.



وأنهى روما المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه أنطونيو روديجر في الوقت بدل الضائع.



ورفع الفوز رصيد لاتسيو إلى 67 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد روما عند 75 نقطة في المركز الثاني.



ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب برصيد 84 نقطة وبات قريبا من الحفاظ على لقب المسابقة قبل أربع جولات من نهاية الموسم.



وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول بفوز روما 2-صفر علما بان لاتسيو تفوق في المواجهة التي جمعت بينهما في المربع الذهبي لمسابقة الكأس بنتيجة 4 -3 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.



وكان بمقدور البوسني ادين دزيكو أن يتقدم بهدف لروما بعد مرور دقيقتين فقط بعدما تلقى تمريرة مذهلة من دانييلي دي روسي أمام المرمى مباشرة ولكن توماس ستراكوشا حارس لاتسيو أنقذ الموقف ببراعة.



ورد لاتسيو بهجمة خطيرة عن طريق سيناد لوليتش قبل أن يمرر إلى لوكاس بيليا الذي سدد من مسافة قريبة ولكن الكرة مرت مباشرة بجوار القائم.



وجاءت الدقيقة 12 لتشهد هدف السبق للاتسيو بتوقيع المهاجم السنغالي بالدي دياو كايتا بعدما تلقى تمريرة من سيرجي ميلينكوفيتش ساقيتش ليخدع الدفاع ويسدد بقدمه اليسرى في الشباك.



وأنقذ فوسيتش تشيزني حارس روما، مرمى فريقه من هدف ثان في الدقيقة 18 وتصدى بأطراف أصابعه لتسديدة صاروخية من ماركو بارولو.



واستشعر روما الخطر بعد الهدف وحاول التقدم بكامل خطوطه بحثا عن تسجيل هدف التعادل ولكن تحركات محمد صلاح ورادجا ناينغولان ودزيكو وستيفان شعراوي لم تحدث الخطورة المطلوبة على مرمى توماس ستراكوشا.



وعلى عكس سير اللعب كاد ماركو بارولو أن يحرز الهدف الثاني للاتسيو عبر تسديدة صاروخية ولكن تشيزني لاذ عن مرمى ببسالة.



وحصل روما على ضربة جزاء مثيرة للجدل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بعد احتساب الحكم مخالفة ضد والاس فورتيونا دوس سانتوس على كيفن ستروتمان ليسجل منها دانييلي دي روسي هدف التعادل لأصحاب الأرض.



وبعد مرور ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني كاد دجيكو أن يحرز الهدف الثاني لروما بعدما تلقى تمريرة رائعة من صلاح أمام المرمى مباشرة ليسدد من لمسة واحدة ولكن ستراكوشا أبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.



وأضاف دوسان باستا الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 50 عبر تسديدة من على خط منطقة الجزاء ارتطمت بجسد فيدريكو فازيو مدافع روما وسكنت الشباك.



وكان ناينجولان قريبا جدا من تسجيل هدف التعادل لروما في الدقيقة 55 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن ستراكوشا تصدى له بثبات.



واهدر البديل فيليبي اندرسون فرصة تسجيل الهدف الثالث للاتسيو وسدد خارج الشباك وهو على بعد ست ياردات من المرمى.



وبمرور الوقت فرض لاتسيو سيطرته تماما على مجريات اللعب واستحق تسجيل الهدف الثالث قبل خمس دقائق من النهاية بتوقيع المتألق بالدي دياو كايتا بعدما تلقى تمريرة رائعة من سيناد لوليتش لم يجد معها أي صعوبة في هز الشباك.



وأنهى روما المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه أنطونيو روديجر في الوقت بدل الضائع لتعمد الخشونة مع المهاجم البديل فيليب ديوردوفيتش.