"الهابط" أوساسونا ينتزع نقطة من ديبورتيفو

تعادل فريق أوساسونا مع ضيفه ديبورتيفو لاكورونا 2-2 يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وجاءت نقطة التعادل بمثابة جرعة معنوية فقط لأوساسونا الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية.



وتقدم جون ستيفن موندراغون بهدف لأوساسونا في الدقيقة الرابعة ثم تعادل البرازيلي جويليرمي دوس سانتوس لديبورتيفو في الدقيقة 18.



وأضاف دوس سانتوس الهدف الثاني له ولديبورتيفو في الدقيقة 70 ولكن أوساسونا استفاد من هدف بنيران صديقة سجله خوان فرانسيسكو مورينو لاعب ديبورتيفو بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 78.



ورفع ديبورتيفو رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس عشر مقابل 19 نقطة لأوساسونا في المركز العشرين الأخير.



وهبط أوساسونا وغرناطة رسميا لدوري الدرجة الثانية كما اقترب سبورتينغ خيخون من الهبوط باحتلاله المركز الثالث من القاع برصيد 24 نقطة بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.