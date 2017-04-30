"عنصرية الطليان" تُغضِب مونتاري وتدفعه لمغادرة الملعب

خرج الغاني سولي مونتاري من ملعب مباراة فريقه بيسكارا أمام كالياري بعدما رفض الحكم التعامل مع الهتافات العنصرية التي وجهتها جماهير كالياري تجاه لاعب منتخب غانا.

وتوجه مونتاري إلى حكم المباراة دانيال مينيللي مطالباً إياه بالتعامل مع الهتافات العنصرية التي كانت توجهها جماهير كالياري تجاه لاعب إنتر ميلان واتحاد جدة السابق، لكن الحكم رفض ذلك ومنحه بطاقة صفراء للاحتجاج، وهو ما دفع اللاعب الغاني إلى الخروج من ملعب المباراة وترك فريقه يلعب منقوصاً.

وانتقد زيدنيك زيمان مدرب بيسكارا قرار الحكم بمعاقبة مونتاري، وقال بعد المباراة: طلب منه مونتاري التدخل لكنه لم يفعل شيئاً، وها نحن من جديد، نتحدث عن العنصرية ولا نفعل شيئاً لمحاربتها، هذا مشهد يتكرر لمونتاري كثيراً خلال سنوات لعبه في إيطاليا.