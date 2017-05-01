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أتليتكو مدريد يبقي لوكاس هيرنانديز في صفوفه حتى 2022

المصدر: مدريد - فرانس برس
لوكاس هيرنانديز انضم إلى صفوف أتليتكو عام 2007
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أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني أن مدافعه الفرنسي الشاب لوكاس هرنانديز مدد عقده معه موسمين إضافيين حتى 2022، وذلك عشية ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال اوروبا أمام غريمه ريال مدريد.

وقال هرنانديز (21 عاما) انه سعيد جدا لتمديد عقده مع النادي الذي انضم الى صفوفه في العام 2007 وهو لم يزل في الحادية عشرة من عمره.

ويحتمل ان يشارك قلب الدفاع الفرنسي في مباراة الثلاثاء أمام ريال مدريد على ملعب الأخير سانتياغو برنابيو في مركز الظهير الأيمن بسبب الإصابات التي يعاني منها أتلتيكو في هذا المركز.

ولوكاس هو نجل المدافع السابق جان-فرانسوا هرنانديز الذي لعب في أندية فرنسية وأتلتيكو مدريد، والشقيق الأكبر لثيو (19 عاما) الذي أعاره اتلتيكو إلى ألافيس.

كلمات دالّة

#لوكاس هيرنانديز, #ثيو هيرنانديز, #أتليتكو مدريد

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