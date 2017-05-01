إيسكو: اللعب أمام أتليتكو مدريد أمر معقد

اعترف إيسكو، نجم ريال مدريد أن مواجهة فريقه أمام جاره أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو بيرنابيو ستكون متكافئة للغاية، وأن اصطدام الفريقين في مباراتين ذهابا وعودة سيجعل من المواجهة أكثر صعوبة بالنسبة لفريقه.



وقال إيسكو في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "أ س" يوم الاثنين: أتلتيكو فريق معقد للغاية، مواجهته مرتين تجعل الأمر أكثر تعقيدا، ألعب مع ريال مدريد منذ أربع سنوات ولقد واجهتهم خلال السنوات الأربع في دوري الأبطال، نأمل أن تسير الأمور كما حدث في الأعوام سابقة.



ويرى إيسكو أن أتلتيكو مدريد لديه رغبة كبيرة في الفوز على فريقه بسبب خسارته أمامه في مباراتين نهائيتين لدوري أبطال أوروبا خلال السنوات الثلاث الأخيرة في لشبونة وميلان.



وأضاف إيسكو قائلا: أتلتيكو مدريد فريق جيد للغاية ولقد دلل على هذا، ينافس بشكل جيد جدا وستكون المواجهة معه متكافئة.



وأوضح إيسكو أن مشاعر الإثارة تنتابه كلما تذكر هدف زميله في ريال مدريد سيرخيو راموس في شباك أتلتيكو مدريد في نهائي لشبونة 2014، واستطرد قائلا: لا أزال أشعر بالقشعريرة لقد كان هدفا مهما للغاية عندما رأيته يسجل عرفت حينها أنه لا يمكن أن نخسر لقد جاء (الهدف) في الوقت الحاسم شعرت كما لوكنت أنا من سجلته.