ريال وأتليتكو.. ذكرى هدف راموس وركلة الجزاء الضائعة

مع فوزه على جاره ومنافسه العنيد أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية مرتين في آخر ثلاثة مواسم يتطلع ريال مدريد الأسباني إلى اجتياز حلقة جديدة في سلسلة تحدياته الأوروبية أمام أتلتيكو لبلوغ المباراة النهائية للبطولة هذا الموسم.



وتغلب الريال على أتلتيكو في المباراة النهائية للبطولة بموسمي 2014 و2016 كما أطاح به من دور الثمانية للبطولة في 2015 .

ونجح الإسباني سيرجيو راموس بتسجيل هدف التعادل في اللحظة الأخيرة من نهائي 2014 قبل أن يسجل لاعبو الأبيض 3 أهداف في الأشوط الإضافية وينجحوا بتحقيق اللقب الأوروبي العاشر، أما في الموسم الماضي فأهدر خوانفران ركلة جزاء ترجيحية قبل أن يترجم رونالدو التسديدة الخامسة إلى هدف يقود ريال مدريد نحو اللقب.



ويتطلع الريال إلى اجتياز عقبة أتلتيكو هذه المرة في المربع الذهبي للبطولة من أجل بلوغ النهائي والتقدم خطوة على طريق تحقيق الحلم بأن يكون أول فريق ينجح في الدفاع عن لقب البطولة منذ أكثر من ربع قرن وبالتحديد منذ أن نجح ميلان الإيطالي في هذا عام 1990 .



وحقق الريال ، الفائز بلقب البطولة 11 مرة سابقة (رقم قياسي) الفوز على أتلتيكو في أربع من سبع مباريات جمعت بينهما في تاريخ مشاركاتهما بدوري الأبطال فيما حقق أتلتيكو انتصارات واحدا مقابل تعادلين



ويضاعف من حجم التحدي بالنسبة لأتلتيكو أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال عمد في الأسابيع القليلة الماضية إلى سياسة المداورة بين لاعبيه ليمنح الأساسيين قسطا من الراحة والبدلاء قسطا من الإعداد ولياقة المباريات وهو ما سيمنح الفريق أفضلية كبيرة في مواجهة أتلتيكو لاسيما في ظل الإصابات التي يعاني منها أتلتيكو.



وكشفت الاستعدادات لمباراة الغد معاناة أتلتيكو من البدائل المحدودة لدى الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني للفريق والذي يعاني من غياب جميع البدائل الثلاثة في مركز الظهير الأيمن للإصابة.



ويفتقد سيميوني كلا من الظهير الأيمن الأسباني الدولي خوانفران وبديليه سيمي فرساليكو وخوسيه خيمينيز علما بأن الأخير سيغيب عن صفوف الفريق لأسبوعين بسبب إصابة بشد في العضلة الضامة.



ولكن النبأ السار لسيميوني جاء يوم الأحد بتواجد البلجيكي يانيك كاراسكو في التدريبات وقد يصبح جاهزا للمشاركة في مباراة الغد إذا اجتاز اختبار اللياقة.



واعتقد كاراسكو أن فرصته في المشاركة بمباراة الثلاثاء تلاشت بعد الإصابة في الكتف خلال مباريات فريقه أمام فياريال ولكنه قد يسعد الآن في حال تأكدت مشاركته.



ورغم هذا ، يتوقع الريال اختبارا صعبا في مباراة الغد أمام أتلتيكو الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الأسباني بفارق عشر نقاط خلف الريال وبرشلونة المتصدرين برصيد 81 نقطة لكليهما وتتبقى للريال مباراة مؤجلة.



وصرح البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الريال على موقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) ، قائلا : نعلم مدى قوة أتلتيكو الذي يستحق التقدير على وصوله لهذه المرحلة من البطولة.



وأوضح : ستكون مباراة صعبة للغاية لأن أتلتيكو يقدم مستويات جيدة ولديه لاعبون متميزون. أصبح الفريق معتادا على التواجد في المربع الذهبي للبطولة حيث يخوض هذا الدور للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم. كما يتمتع أتلتيكو بوجود مدرب رائع يقرأ المباراة بشكل جيد بالفعل.