زيدان يؤكد مشاركة فاران أمام أتليتكو مدريد

طالب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لاعبيه بالتحلي بالتفاؤل قبل مواجهة أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده على هامش لقاء الثلاثاء على ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد: ندرك أهمية هذه المباراة علينا أن نتصرف كما لو لم يكن هناك عودة، علينا أن نلعب بشكل جيد من الدقيقة الأولى وحتى النهاية، جماهيرنا ستكون معنا كما حدث في مباراة فالنسيا في نهاية الأسبوع، لقد ساعدوا الفريق كثيرا، إنها إضافة نحتاجها، جماهير البيرنابيو تمثل دائما إضافة للفريق.



ويلتقي الجاران ريال مدريد وأتلتيكو مدريد للموسم الرابع على التوالي في دوري أبطال أوروبا، إلا إن النجاح دائما كان من نصيب النادي الملكي حتى الآن.



وأضاف زيدان قائلا: لا يمكنك أن تفكر فيما مضى، ما حدث قد حدث، في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال لا يوجد مرشح أقرب للفوز، الحظوظ مقسمة بنسبة 50 بالمئة لكل طرف.



واعترف المدرب الفرنسي أنه يتحدث كثيرا قبل المباريات مع الفريق ومع اللاعبين بشكل شخصي، واستطرد قائلا: التحدث مع الفريق أمر مهم ولكن التحدث على انفراد مهم أيضا وخاصة مع اللاعبين الذين سيشاركون لإبلاغهم بما تريده منهم.



ويفصل زيدان عن الثنائية التاريخية (الدوري ودوري الأبطال) مع ريال مدريد سبع مباريات، ولكنه ورغم ذلك عاد ليؤكد أنه لا يعرف كيف سيكون المستقبل.

وتابع زيدان قائلا: أفكر في ما أصب تركيزه عليه حاليا، وهو مباراة الغد، وليس في مباراة السبت، ما سيحدث بعد ذلك لا أعلمه ولا يهمني.



وأكد زيدان أن اللاعب رافايل فاران استعاد عافيته وأصبح جاهزا ليشارك بشكل أساسي في مباراة الثلاثاء إذا ما قرر الدفع به على حساب اللاعب ناتشو.



واختتم زيدان قائلا: ينقصنا بيبي ولكن الثلاثة الأخرين (المدافعين) بحالة جيد للغاية.