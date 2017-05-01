زيدان يعترف: أشعر بالغيرة من كريستيانو رونالدو

كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أنه "يغار" بعض الشيء من أهداف نجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أبرز هدافي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وقال زيدان: لم أحظ بفرصة اللعب معه، لكنني لعبت ضده، أرقامه تثير إعجابي. وذلك في إشارة إلى تخطي رونالدو عتبة المئة هدف في المسابقة الأوروبية الأبرز خلال اياب الدور ربع النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني.

أضاف الدولي السابق الذي دافع عن ألوان النادي الإسباني بين العامين 2001 و2006: أتيحت لي فرصة اللعب مع رونالدو البرازيلي الذي كان ايضا لاعبا استثنائيا. أغار بعض الشيء منهما لانني لم أكن أسجل هذا الكم من الأهداف. كنت أمرر تمريرات حاسمة لكنني لم أملك الحاسة التهديفية مثلهما.

وتأتي تصريحات زيدان عشية استضافة ريال غريمه اتلتيكو في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال اوروبا، التي أحرز ناديه لقبها العام الماضي على حساب النادي الإسباني نفسه.