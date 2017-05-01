غوارديولا: فوز سيتي على أرضه سيأخذه إلى دوري الأبطال

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن آمال فريقه في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الانجليزي الممتاز تعتمد على نتائج مبارياته المتبقية على أرضه وذلك بعد تعادله 2-2 مع ميدلزبره قبل الأخير.



ويتساوى سيتي صاحب المركز الرابع في النقاط مع ليفربول الثالث ويتفوق بنقطة على مانشستر يونايتد الذي تعادل أيضا مع سوانزي سيتي المهدد بالهبوط يوم الأحد.



وخسر سيتي مباراة واحدة فقط في الدوري على أرضه هذا الموسم وسيلعب ثلاث من أربع مباريات متبقية له في الدوري على ملعب الاتحاد.



وقال غوارديولا: يعتمد تأهلنا على نتائج مباريتنا في ملعب الاتحاد حيث تتبقى لنا ثلاث مواجهات هناك، تنتظرنا مباريات صعبة. الكل سيواجه مباريات صعبة وسنتعامل معها مباراة تلو الأخرى.



ويستضيف سيتي يوم السبت منافسه كريستال بالاس، العائد الى التألق بعدما فاز على ثلاثة من أول ستة فرق في الترتيب في شهر أبريل ، قبل أن يقابل ليستر سيتي حامل اللقب ووست بروميتش البيون صاحب المركز الثامن. وسينهي موسمه في ضيافة واتفورد في 21 مايو.