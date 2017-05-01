فينغر: توتنهام انتظر 20 عاماً ليتفوق علينا

لن يتخلى أرسين فينغر مدرب أرسنال عن طموحه في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم رغم الخسارة 2-صفر أمام توتنهام يوم الأحد والتي أكدت استمراره خلف غريمه في جدول الترتيب لأول مرة في فترة المدرب الفرنسي الممتدة 21 عاما.



وبعد تعادل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في مباراتين بات أرسنال يبتعد عنهما بفارق ست وخمس نقاط على الترتيب وتتبقى لفريق المدرب فينغر مباراة مؤجلة ضمن الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وفي الأسبوع المقبل سيستضيف أرسنال، المتأهل لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي، منافسه مانشستر يونايتد ويتعين عليه الفوز للحفاظ على فرصه في دخول المربع الذهبي.



وقال فينغر للصحفيين: ستكون المهمة صعبة جدا لكن يجب أن نقاتل. سنخوض نهائي الكأس (ضد تشيلسي متصدر الدوري) ونملك فرصة في دخول المربع الذهبي، لكن يجب أن نبذل أقصى جهد في كل مباراة ولا يمكن أن نقبل هزيمة أخرى مثل تلك.



وضمن توتنهام بعد فوزه أن ينهي الموسم في مركز أفضل من غريمه التقليدي أرسنال لأول مرة منذ عام 1995.



وتابع فينغر: أحسنوا صنعا لكننا لا نخوض الموسم بهدف إنهاء المسابقة في مركز أفضل من توتنهام وإنما من أجل المنافسة على اللقب. في 20 عاما حدث هذا مرة واحدة. نحن لسنا سعداء بذلك لكن لا نقارن أنفسنا بهم.