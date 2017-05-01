مدرب إيفرتون: شنايدرلين سيعود خلال 10 أيام

قال رونالد كومان مدرب إيفرتون إن اصابة لاعب الوسط مورغان شنايدرلين في الفخذ ليست خطيرة وقد يعود الى المباريات في غضون عشرة أيام.



وغاب اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما عن الهزيمة 3-صفر أمام تشيلسي المتصدر في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الأحد بعد إصابته أثناء التدريبات.



وأبلغ كومان موقع النادي على الإنترنت: الإصابة ليست خطيرة. الموسم لم ينته بعد لمورغان وربما يعود الأسبوع المقبل وربما لا يحدث لكن التعافي من الاصابة لن يستغرق أكثر من عشرة أيام.



ويحل إيفرتون ضيفا على سوانزي سيتي المتعثر يوم السبت قبل أن يستضيف واتفورد بينما سينهي الموسم في ضيافة أرسنال سادس الترتيب