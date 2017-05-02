أياكس يبحث عن إنقاذ موسمه على حساب ليون

يحل ليون الفرنسي ضيفاً على أياكس الهولندي في ملعب الأسطورة الراحل يوهان كرويف في أمستردام ضمن نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ويعتبر أياكس الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، هو من بين أربعة أندية هي يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي جمعت بين ألقاب دوري الأبطال وكأس أبطال الكؤوس وكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي).

ولم يخض أياكس أي مباراة هذا الاسبوع بالدوري الهولندي لكن أخر مباراة للفريق في المسابقة المحلية انتهت بخسارته أمام ايندهوفن صفر-1 في 23 أبريل الماضي، مما أسفر عن تراجع أياكس بفارق أربع نقاط خلف المتصدر فينورد قبل جولتين من نهاية الموسم.



وبعد الخروج المبكر من كأس هولندا بات الدوري الأوروبي الأمل الأخير لأياكس لإنقاذ موسمه من الفشل، حيث يسعى الفريق لتكرار الإنجاز الذي حققه في 1992 عندما فاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي (المسمى القديم للدوري الأوروبي).



وقال دافي كلاسن قائد أياكس: لقب الدوري يبدو أنه حسم بالنسبة لي، ربما ليس من المنظور العملي، لكن لكي يحدث العكس فنحن في حاجة إلى معجزة كبيرة.



ولكن أياكس سيواجه ليون بدون مدافعيه جويل فيلتمان بعد طرده في دور الثمانية أمام شالكه الألماني، ونيك فيرغيفر للإيقاف أيضا.



وعلى عكس أياكس لم يسبق لفريق ليون الفوز بلقب قاري، بعد فشله في المربع الذهبي في عامي 1964 و2010.



ويحتل ليون المركز الرابع بالدوري الفرنسي لكن بفارق 20 نقطة عن نيس صاحب المركز الثالث.



وسيكون لاعب الوسط المتألق كورنتين توليسو جاهزا للمشاركة مع ليون بعد تعافيه من الإصابة.